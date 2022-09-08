UBP Genel Başkanlığı için yarın mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecek

 Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), pazar günü gidilecek olağanüstü kurultayında yapılacak genel başkanlık seçimi için yarın mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceği duyuruldu.

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08/09/2022
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UBP Genel Başkanlığı için yarın mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecek

 Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), pazar günü gidilecek olağanüstü kurultayında yapılacak genel başkanlık seçimi için yarın mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceği duyuruldu.

UBP Genel Başkan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun istifası sonrasında dün toplanan Parti Meclisi, 11 Eylül Pazar günü saat 10.00’da YDÜ – AKKM’de olağanüstü kurultay yapma kararı almıştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kurultay tarihi ve saati dikkate alınarak, UBP Genel Merkezi, Genel Başkanlık için yarın mesai saati bitimine kadar başvuru kabul edecek.

08/09/2022 14:03
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