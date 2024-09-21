UBP Genel Kurultayı başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Genel Kurultayı başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kurultay saat 10.30’da başladı.

“Hedef 2027. Durmak yok hizmete devam” sloganıyla yürütülen Kurultay programına göre, Kurultay ilk olarak Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasıyla başladı.

Ardından Parti faaliyet raporu ve mali rapor sunulacak ve oylanacak.

Raporların aklanmasının ardından Kurutay’ın Azerbaycan ve Türkiye’den konuklarının konuşmalarına yer verilecek.

Kurultay’da ilk olarak Yeni Azerbaycan Partisi, Parti Dış İlişkiler Başkanı, Türk Devleti Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ramil Hasan konuşacak.

Ramil Hasan’ın konuşmasının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala Kurultay katılımcılarına seslenecek.

Konuşmaların ardından Azerbaycan ve Türkiye’den gelen misafirlere, Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve Dış İlişkiler Başkanı’na ve Genel Başkan adaylarına 23’üncü Kurultay anısına plaket takdimi yapılacak.

Plaket takdimiyle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma yapacak.

Oylama öncesinde son olarak UBP’nin Kıbrıs konusu ile Kurultay kararı okunacak ve onaya sunulacak.

Açılış programının ardından oylamanın başlaması bekleniyor. Oylama saat 21.00’e kadar devam edecek.

Genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Ünal Üstel, Milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu yarışacak. Ayrıca Kurultay’da parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu da belirlenecek.