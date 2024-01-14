UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Dr. Küçük’ü andı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Kıbrıs Türk halkının, cemaat statüsünden, devlet mertebesine erişmesinin yapı taşlarını ilk koyan Doktor Fazıl Küçük’ü 40. ölüm yıl dönümünde en kalbi duygularla andığını” kaydetti.

Hasipoğlu, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkını enklavlara hapsederek, asimile etmek ve Kıbrıs adası üzerindeki varlığını ortadan kaldırmak için organize olan Rum silahlı ögütlerine karşı, halkı bir arada tutmayı, kısıtlı iletişim şartları ve lojistik imkansızlıklara rağmen dirençli mücadeleye örgütlemeyi başarmış Dr Küçük’ün, hem bizlerin gönlünde hem de siyasi literatürde en müstesna yerini aldığını vurguladı.

Hasipoğlu, “Dr. Fazıl Küçük’ün tarihe mal olmuş maneviyatını geleceğe taşımak, mücadele ruhunu yeni nesillere yansıtmak hepimizin başlıca görevi olmaya devam edecektir” dedi.