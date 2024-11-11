UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu: ''Uzlaşıdan yana olduklarını söylüyorlar ancak kaba kuvvete başvuruyorlar''

UBP Gençlik Kolları, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki tavrını protesto etmek amacıyla Sarayönü’nde toplandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin meclisi çalıştırma niyetinde olmadığını ifade etti.

“Uzlaşıdan yana olduklarını söylüyorlar ancak kaba kuvvete başvuruyorlar. Bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz.” diye konuşan Hasipoğlu, CTP milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e su atarak gösterdiği tepkinin kabul edilemez olduğunu belirterek bu hareketi kınadıklarını söyledi.

Bugün mecliste bütçe görüşmelerine start verip komite çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini belirten Hasipoğlu, “Anamuhalefetin meclisi çalıştırmak gibi bir niyeti yok. Bu davranışlarından bunu anlıyoruz.” dedi.

Hasipoğlu, "Öztürkler, çoğunlukla Meclis Başkanı olarak ilan edildi. Bu durum Resmi Gazete’de de ilan edilmiştir. Meclis iradesine saygı gösterilmelidir. Halkımız bu gereksiz tartışmalardan usandı.” ifadelerine yer verdi.