UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun 29 Ekim Mesajı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımın, Türk Milleti ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırması ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan etmesi, yüzyılımızın en müstesna olaylarından bir tanesidir

Kökleri asırlara dayanan bir uygarlığın temelinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün bölgesinde sahip olduğu stratejik ve dünya siyasetine yön verme gücüyle Türk Milleti’nin gururu konumundadır.

“Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC” perspektifine sonuna kadar inanmış Kıbrıs Türk Halkı için, Anavatan Türkiye, yegane güvence olmaya devam edecektir.

Egemen eşitliğimizin ve uluslararası eşit statümüzün her geçen dün daha da görünür olduğu bir dönemden geçerken, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın KKTC’yi tanıyın çağrısı, Türkiye Yüzyılı’nda, Türk Dünyası için de son derece tarihi bir adımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk ve arkadaşları ile Cumhuriyet’in yaşaması için canlarını veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne nice nice yıllar diliyorum