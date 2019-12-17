UBP Genel Sekreteri Saner gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ile ilgili olarak Ulusal Birlik Partisi’nin kimseyi beklemediğine dikkat çekerek, bütçe görüşmelerinin ardından parti meclisinin toplanarak karar üreteceğini ve KKTC’ye deklare edeceğini açıkladı.

TV Güneş’te “parantez” programına katılarak Ferda Ekinci’nin sorularını yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin aday açıklama süreci, koalisyon ortağı ile ilişkiler, İnsansız Hava Aracının ülkeye gelmesi ve emirnamelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Saner’in açıklamaları şöyle:

“Ersan Saner Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yolda Ulusal Birlik Partisi’nin adayı ile ilgili açıklamasında UBP’nin kimseyi beklemediğine dikkat çekerek, 15 Ekim’de yaptığı açıklamayı hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi: “15 Ekim’de partimizin 44. kuruluş yıl dönümünde Kasım başında belirleyeceğimizi ifade ettim. Ancak Sayın Genel Başkanımız için aslı astarı olmayan ithamlar yapıldı. Sonra UBP dış ilişkiler komitesi 15 gün içinde üyesi bulunduğu gurubun temsilcisi ile Strazburg’tan randevu alıp gittik. Sonrasında Genel Başkanımızın İngiltere ziyareti oldu, şimdi de bütçe maratonundayız. Biter bitmez UBP parti meclisi gerekli kararı üretmek için bir araya gelecek ve adayının kim olduğunu KKTC ye deklare edecek.”

“YAPICI TAVRIMIZI GÖSTERMEMİZE RAĞMEN YANIT ALAMADIK”

Ersan Saner’e yöneltilen bir başka konu da Doğu Akdeniz hakkında oldu.

Saner, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili Güney Kıbrıs’a eleştiriler yöneltti.

“Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türklerini dışlayarak doğalgaz arayışı bizleri yoruyor” ifadelerini kullanan Saner, 2010 yılında KKTC olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesinde arama faaliyetleri için yetki verdiklerini söyledi.

Saner, KKTC’nin her zaman yapıcı tavrını sürdürdüğünü ancak Rumların buna cevap vermediğini de sözlerine ekledi.

“MEB’İ KORUMAK ADINA KARARLILIK GÖSTERMELİYİZ”

Türkiye’den KKTC’ye gelen İnsansız Hava Aracı hakkında da konuşan Saner, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den 8 İHA aldığının altını çizerek, bunun karşılığında Türkiye’den KKTC’ye İHA geldiğini belirtti.

“Bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum” diyen Saner, bu söylemini de şu şekilde açıkladı: “İki kesim de ekonomisini turizmden karşılıyor. Ekonomi turizme bağlı olunca ilk sayfalarda İHA gördüğümde o ülkede savaş riski olabileceğini düşünerek o ülkeye gitmek istemem. Bizim için önemli olan MEB’i korumak için tabi ki bu tür kararlılıkları göstermek zorundayız. Bunu çok deklare etmemize gerek yok. Gurur duyacağımız bir olay ama ekonomik açıdan ülkeye getireceği ters etkileri ortaya koyup bunların çok ifade edilmesinden fazla kendi güvenliğimiz açıdan gerekliliği yerine getirmek gerekir diye düşünüyorum.”

“HATAYI HATA İLE KAPATMAK YERİNE EK SÜRE ALARAK BU İŞİ TOPARLAYALIM”

Ersan Saner emirnameler ile ilgili bir soruya da UBP’nin tarihi boyunca emirname geçirmediğini yineledi.

“Eğer 3 Belediye Başkanı hala şikayetçiyse, halk şikayetçiyse, halk imar planı ismi dışında bir isim takmışsa burada bir problem var” diyen Saner, “Hatayı hata ile kapatmak yerine ek süre alarak bu işi toparlayalım. Asgari müştereklerde buluşup sıkıntıları çözersek daha iyi yerlere gideceğiz” şeklinde konuştu.

Saner, ortaya atılan rakamsal iddiaları da yanıtlayarak şöyle konuştu: “2040 yılına kadar gelişi planlayacak olan imar planı. 40 bin konut öngörülüyor. 3 kişiden koysak 120 bin. Böyle bir nüfus yok. Belli ki yabancılara turizm maksatlı pazarlanacak. Buna da adanın ihtiyacı var. Şu an İskele Belediyesi’nden ruhsatlandırılmış ortalama 22 bin konut var. 2040 vizyonu 40 bin konutsa, ve bunun yüzde 50’si bu imar planı tarafından şekillenmeyecekse, bu imar planı neyi şekillendirecek? Ben bu planın şu tarafını beğendik beğenmedik demiyorum, 248 bin KKTC’nin nüfusu değil zaten. 348 bin kişi nasıl gidecek. Bu planın üzerinde biraz daha çalışılma ihtiyacı var.

“ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BULUŞULMALIDIR”

Koalisyon ortağı HP ile ilgili ilişkiler noktasında bir soruya cevap veren Saner, “iki partinin bazı konularda farklı düşünmesinin doğal olduğunu, herhangi bir konuyu konuşurken ülkenin geleceğini de düşünerek asgari müştereklerde buluşmak bu yolu birlikte yürümek için çözüm önerilerini üretmek gerektiğini belirtti.

Ersan Saner, “ UBP’nin sorumluluklarının bilincinde olduğunu “ kaydetti.”

17/12/2019 22:16