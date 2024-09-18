Şahali: Yasaya göre partilerin 25 bin liradan fazla bağış kabulü yasaktır

UBP Girne Gençlik Kolları'na bazı iş adamları tarafından yapılan Mercedes bağışı, kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı. Bağış, siyasi partilere yapılan yardımlar konusunda yürürlükte olan yasalar çerçevesinde sorgulanmaya başlandı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi partilere yapılan bağışların yasal sınırlar içinde kalması gerektiğini vurguladı. Şahali, ilgili yasayı paylaşarak, bir siyasi partiye 25 bin TL'den fazla bağışta bulunulmasının yasak olduğunu belirtti.

UBP Girne Gençlik Kolları hesabından yapılan paylaşımda, Mercedes Marka aracın bağışı duyurulmuştu. Paylaşımda, “Ulusal Birlik Partisi Girne ilçesine işadamlarından anlamlı bağış Sayın Mehmet Şahogluları ve Asım Çayırbiçen önderliğinde Girne iş insanlarıyla birlikte Girne ilçesine hibe olarak araba bağışlanmıştır tüm Girne ilçesine ve üyelerine hayırlı ve uğurlu olsun” denilmişti. Fotoğrafta Mercedes Marka aracı UBP Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim teslim alırken görülüyor.