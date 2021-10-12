UBP Girne İlçe Başkanı ikinci tur seçimi 16 Ekim’de

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Kongresi 9 Ekim cumartesi günü yapıldı. Gençlik ve kadın kolları başkanlarının yanı sıra ilçe yönetimi ile ilçe başkanının belirlendiği kongre Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda gerçekleşti. Tek aday Yağmur Aydındağ UBP Gençlik Kolları Başkanı olurken, kadın kolları başkanlık seçimi tüzük ihlali gerekçesiyle yapılamadı.

İlçe Başkanlığı ikinci tur seçimi bu hafta yapılacak

1367 üyenin oy verdiği seçimde birinci çıkan ilçe başkanı adayı oyların yüzde 51’ini alamadığından dolayı tüzük gereği ilçe başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda 16 Ekim Cumartesi günü birinci ve ikinci aday arasında gerçekleşecek ikinci tur seçiminde 518 oy alan Bülent Kutay ile 503 oy alan Cafer Barutçuzade yarışacak. Bir diğer başkan adayı Necdet Numan ise 335 oy aldı.

Kutay seçimden önce kaza geçirdi

Her iki aday arasında çok az bir oy farkı olması heyecanı artırıyor. Seçime kısa bir süre kala motosiklet kazası geçiren Bülent Kutay propaganda yapmakta zorlanırken, 335 oy alarak seçimde üçüncü gelen Necdet Numan'ın oyları önem kazanıyor.

Kadın kolları seçimi yapılamadı

Öte yandan UBP Girne İlçe Kongresi’nde parti tüzüğü gereği 180 gün olan üye süresini doldurmadığı gerekçesiyle yapılamayan kadın kolları başkanı seçimi netlik kazanmadı.

Fatoş Ünal ve Sibel Kambur’un katıldığı kadın kolları başkanı seçiminde Sibel Kambur’un üyelik sürecini tamamlamadığı iddia edilerek, adaylığına itiraz edildi. Adaylığın iptal edilmesi durumunda seçime gidilmeyecek ve Fatoş Ünal UBP Girne Kadın Kolları Başkanı olacak.

Girne ilçe yönetim kurulu belirlendi

UBP Girne ilçe yönetim kuruluda seçimle belirlendi. Yönetim kuruluna, “İbrahim Akay, Tuğşad Tülbentçi, Hilkat Keleşoğlu, Erdinç Akyulaf, Behçet Keskiner, Özbay Abik, Ahmet Okumuş, Yusuf İhtiyar, Özcan Saygı ve Fırat Ayrılmazkardeşler" girmeye hak kazandı.

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12/10/2021 10:16