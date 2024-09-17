UBP Girne İlçe Başkanlığı’na Mercedes araba bağışlandı

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17/09/2024

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UBP Girne İlçe Başkanlığı’na Mercedes araba bağışlandı

UBP Girne Gençlik Kolları hesabından yapılan paylaşımda, Mercedes Marka aracın bağışı duyuruldu

Paylaşımda, “Ulusal birlik Partisi Girne ilçesine işadamlarından anlamlı bağış Sayın Mehmet Şahogluları ve Asım Çayırbiçen önderliğinde Girne iş insanlarıyla birlikte Girne  ilçesine hibe olarak araba bağışlanmıştır tüm Girne ilçesine ve üyelerine hayırlı ve uğurlu olsun” denildi.

Fotoğrafta Mercedes Marka aracı UBP Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim teslim alırken görülüyor.

17/09/2024 20:17
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TAGS: UBP Girne İlçe Başkanlığı’na Mercedes araba bağışlandı
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