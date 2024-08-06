UBP Girne İlçesi Kadın Kollarına Güçlü Bir Aday: Müge Değirmencioğlu

Ergün Yahat

Girne ilçesinde yapılacak olan UBP Kadın Kolları başkanlık seçiminde, bölgenin sevilen isimlerinden Müge Değirmencioğlu'nun adaylığını açıklaması büyük heyecan yarattı. Değirmencioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli UBP ailesi,

Yıllardır Ulusal Birlik Partisi'nin şahsıma vermiş olduğu görevleri büyük bir sorumlulukla ve şaibesiz olarak yerine getirdim. Büyümüş olduğum aile ortamında her zaman sevgiyi, saygıyı ve merhameti yüreğimden eksik etmemeyi öğrendim. Böylesine bir karakter yapısıyla hem mesleki hayatımda hem de siyasi alanda vermiş olduğum hizmetlerde dik duruşumla halkın içinde yerimi aldım.

18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Girne İlçe Kongresi Kadın Kolları Başkanlığına, tüm edinmiş olduğum tecrübelerimi paylaşmak ve hep birlikte UBP'ni daha güçlü bir yapıya yüceltmek adına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşıyorum.

Hepimize hayırlı olsun.