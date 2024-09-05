UBP Girne Kadın Kolları seçimi mahkemelik, karar 9 Eylül’de

Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül’de yapılacak kurultayı öncesinde mahkemeye taşınan bazı alt seçimlerin duruşmaları sürüyor. Bu duruşmalar sürerken tamamlanan diğer alt seçimlerle ilgili de mahkeme süreçleri başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Fatma Ünal’ın başkan seçildiği UBP Girne Kadın Kolları Kongresi de, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle davalık oldu. Kongreyle ilgili dava ise dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Fatma Ünal’ın duruşmada dinlenmesini isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Eylül Pazartesi gününe erteledi. Mahkeme heyetinin pazartesi günkü davada nasıl bir karar vereceği merak konusu.

UBP’nin kurultay sürecinde, Fatma Ünal’ın başkan seçildiği kongreyle birlikte toplamda 11 dava devam ediyor. Bu davalardan 9’unda ilgili örgütler için geçici ara emirleri verildi, Lefkoşa Kadın Kolları Örgütü’nün duruşması ise tamamlanarak ara emri kesinleşti.

Kaynak Bugün Kıbrıs