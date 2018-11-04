UBP Girne Parti Meclisi Üyeliği kazanan adaylar belli oldu
04/11/2018
UBP Girne Parti Meclisi üyeleri, kadın kotası ve gençlik kotasını kazananlar yapılan sayım sonucunda belli oldu.
UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|SELİM
|GÖKBÖRÜ
|3506
|2
|BÜLENT
|KUTAY
|3463
|3
|HALİT
|SOYTÜRK
|3285
|4
|CAFER
|BARUTCUZADE
|3139
|5
|SULTAN
|SONAY
|3009
|6
|YALÇIN
|KOÇYİĞİT
|2990
|7
|HASAN
|UZUN
|2981
|8
|HÜSEYİN
|KAYIM
|2910
|9
|ATİLA
|MAHMUTOĞLU
|2823
|10
|MEHMET
|AYDER
|2775
UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|11
|TEZCAN
|ATİKER
|2701
|12
|MEHMET
|BULANIK
|2699
|13
|BULUT
|AKACAN
|2697
|14
|MUSTAFA
|KIRILMAZ
|2336
|15
|BARIŞ
|KARDANA
|2326
|16
|SEYFİ
|KOÇ
|2295
|17
|YAVUZ
|ÇİFTÇİ
|2229
|18
|ATİLLA
|ATAKANLI
|2203
|19
|İSMET
|GÜÇLÜSOY
|2080
|20
|GÜLTEKİN
|BOĞAÇHAN
|1951
|21
|FAHRİ
|KAVAN
|1571