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UBP Girne Parti Meclisi Üyeliği kazanan adaylar belli oldu

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04/11/2018

UBP Girne Parti Meclisi Üyeliği kazanan adaylar belli oldu

UBP Girne Parti Meclisi üyeleri, kadın kotası ve gençlik kotasını kazananlar yapılan sayım sonucunda belli oldu.

UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI

 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 SELİM GÖKBÖRÜ 3506
2 BÜLENT KUTAY 3463
3 HALİT SOYTÜRK 3285
4 CAFER BARUTCUZADE 3139
5 SULTAN SONAY 3009
6 YALÇIN KOÇYİĞİT 2990
7 HASAN UZUN 2981
8 HÜSEYİN KAYIM 2910
9 ATİLA MAHMUTOĞLU 2823
10 MEHMET AYDER 2775

 

UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
11 TEZCAN ATİKER 2701
12 MEHMET BULANIK 2699
13 BULUT AKACAN 2697
14 MUSTAFA KIRILMAZ 2336
15 BARIŞ KARDANA 2326
16 SEYFİ KOÇ 2295
17 YAVUZ ÇİFTÇİ 2229
18 ATİLLA ATAKANLI 2203
19 İSMET GÜÇLÜSOY 2080
20 GÜLTEKİN BOĞAÇHAN 1951
21 FAHRİ KAVAN 1571
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TAGS: ulusal birlik partisi, parti meclisi, meclis üyeliği, girne, kazanan adaylar
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