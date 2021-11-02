UBP Girne PM üyeleri belirlendi!

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02/11/2021

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UBP Girne PM üyeleri belirlendi!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.

Girne Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar belli oldu.

Girne PM Üyeleri

Atilla Mahmutoğlu

Hakan Denizalp

Sultan Sonay

Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal

Hasan Uzun

Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Mustafa Kırılmaz
 

Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)
Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)

Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)

Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)

02/11/2021 08:48
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TAGS: UBP Girne PM üyeleri
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