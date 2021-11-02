UBP Girne PM üyeleri belirlendi!
02/11/2021
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.
Girne Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar belli oldu.
Girne PM Üyeleri
Atilla Mahmutoğlu
Hakan Denizalp
Sultan Sonay
Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal
Hasan Uzun
Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Mustafa Kırılmaz
Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)
Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)
Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)
Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)