UBP Göçmenköy Örgüt Başkanı Özel Kadıoğlu, Üstel’e açık destek verdi

UBP ile simgeleşmiş isimlerden, kurultayların belirleyici faktörlerinden Göçmenköy Örgüt Başkanı Özel Kadıoğlu, kurultayda Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e açık destek verdi.

Göçmenköy’de geçtiğimiz akşam düzenlene etkinlikte söz alan Özel Kadıoğlu, “ Yıllardır UBP için hizmet ediyorum. Çok kurultay geçirdik. İstikrar bozulunca, ülkeye hizmetin aksadığına tanıklık ettik. Ben, arkadaşlarım, örgütümüz, bu kurultayda, iki buçuk yıldır devleti için yılmadan çalışan, yapılmayan hizmetleri kararlı duruşu ile hayata geçiren Ünal Üstel’e açık destek vereceğiz. UBP kazanacak, istikrar kazanacak, halkımız kazanacak. Gazamız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun” dedi.

UBP Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel de Özel Kadıoğlu gibi bir ismin desteğini almanın anlamına vurgu yaptı ve yürekten teşekkür etti.

“Birlikte daha güçlüyüz, daha da güçleneceğiz” diyen Üstel, istikrarı hakim kılarak, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle halkın yararına atılması gereken her adımı kararlılıkla atacaklarını söyledi.