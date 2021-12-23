UBP, Gönyeli'de partililerle bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Örgütü’nün düzenlediği etkinlikte, partililerle bir araya geldi.

Parti’den verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerin coşkusunun tek başına iktidar yolunda en büyük motivasyonları olduğunu söyledi.

Bazı bakanlar, milletvekilleri, milletvekili adayları ile partililerin katıldığı etkinlikte, katılımcılar meşale yakarak, partiye destek belirtti.

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23/12/2021 19:27