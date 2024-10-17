UBP grubu tam kadro adayını belirliyor

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, meclis başkanı adayını belirlemek üzere toplantı yapıyor.

Başbakan Ünal Üstel, milletvekillerinden iki isim yazmasını isteyecek. En çok oya ulaşan isim ise grup adayı olarak önerilecek.

Grup toplantısı sonrası UBP’nin adayı belli olcak. Toplantıda iki adayın oylanacağı öğrenilirken Faiz Sucuoğlu’nun meclise gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan Zorlu Töre de toplantıda. UBP grup toplantısı sonrası meclisin açılması bekleniyor.