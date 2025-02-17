UBP Grup Başkanvekili Savaşan: Eşeğin vahşice öldürülmesi kabul edilemez bir cinayettir!

UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Karpaz'da 14 eşeğin katledilmesine sert tepki göstererek, eşeklerin vahşice öldürülmesinin kabul edilemez bir cinayet olduğunu vurguladı.

UBP Grup Başkanvekili Savaşan konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Karpaz’da 14 eşeğin acımasızca vahşice öldürülmesi kabul edilemez bir cinayettir! Toplumsal değerlerimize ve doğaya yapılan büyük bir ihlal, yalnızca hayvanlara yönelik bir saldırı olarak değil, aynı zamanda insanlık onurumuza yönelik ciddi bir darbe olarak görülmelidir. Sorumluların bir an önce tespit edilip adalet önünde hesap vermesi, benzer trajedilerin tekrarlanmaması için elzemdir. Halk olarak, doğaya ve tüm canlılara gösterdiğimiz saygıyı yeniden tesis etmek adına, gereken tüm adımların atılmasını destekliyorum”.