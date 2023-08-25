UBP Grup Başkanvekilliklerine Savaşan ve Atun seçildi

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25/08/2023

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UBP Grup Başkanvekilliklerine Savaşan ve Atun seçildi

UBP Grubu Özdemir Berova ile Hakan Dinçyürek’in bakan olmalarından ötürü boşalan UBP Grup Başkanvekilliklerini seçmek üzere UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında toplandı.

Yapılan toplantıda Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ile Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun oy birliği ile UBP Grup Başkanvekilleri olarak seçildi.

Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ile Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un UBP Grup Başkanvekili olduğuna yönelik teskere Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine 25 Ağustos 2023 tarihinde olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda okutularak resmileşti.

25/08/2023 18:33
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