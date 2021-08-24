UBP Grup Toplantısı Bugün

ads ads ads
24/08/2021

ads
ads
ads
UBP Grup Toplantısı Bugün

Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün saat 10.00’da grup toplantısı yapıyor.

Toplantıda kurultayın tek merkezde mi yoksa ilçelerde mi yapılacağı yanında genel sekreterliğin kaldırıp genel başkan yardımcılığının getirilmesi, olağan kurultayın iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılması, üyeliğin sona ermesiyle ilgili düzenlemeler, 3 olağan kurultayda üst üste oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşmesi gibi konularda tüzük değişikliğine gidilmesi ele alınacak.

Grup toplantısında alınacak kararlar yarın gerçekleştirilecek parti meclisinde görüşülecek. 

24/08/2021 09:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ubp, grup toplantısı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.