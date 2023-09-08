UBP: Gündemde kurultay yok

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Merkez Yönetim Kurulu dün toplandı. Toplantıda ülke sorunları ile ilgili gerekli ve öneri ve tedbirlerin alınması için gerekli değerlendirmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra tüm parti meclisi üyelerinin onayıyla hazırlanan tüzük değişikliği ilçe başkanlarına tüm örgüt kademelerinin görüşleri alınması amacıyla gönderildi. UBP'den toplantıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haftaya gelecek görüşler doğrultusunda tüzüğümüz yakın bir tarihte yapmayı planladığımız tüzük kurultayı için hazır hale getirilecektir.

Bilindiği üzere tüm dünyada yaşanan olağanüstü haller ve dövizdeki artış nedeniyle ülkemizde ekonomik olarak etkilenmekte ve insanlarımızın alım gücü düşmektedir. Bunlardan etkilenen ülkemizi içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkarmaya insanların refah seviyesini artırmaya çalışırken bilinmesini isteriz ki gündemimizde tüzük kurultayı dışında bir kurultayın yapılması bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere Siyasal Partiler Yasası’nın 12(5) maddesinde; Kurultay’ın en geç üç yılda bir yapılacağı düzenlenmektedir. 2015 yılında yapılan tüzük değişikliğinden bu yana partimizin kurultay seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Dolayısıyle bir sonraki Kurultayımız 2024 yılı içerisinde Parti Meclisimiz tarafından belirlenen günde yapılacaktır.

Ayrıca parti üyeleri tarafından UBP’nin tüzük kurallarına, kuruluş amacına, temel anlayışına ve gözeteceği temel ilkelerine aykırı, davrananlar hakkında gerekli incelemelerin başlatılması konusunda hemfikir olunmuştur"