UBP Güzelyurt Belediye Başkan ve Meclis Üyeliği Adayları Başvurularını Yaptı

Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı ve Milletvekili Menteş Gündüz adaylarla birlikte Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’na giderek adayların başvurularını görevli personele iletti.

Gündüz, başvuru sonrası yaptığı açıklamada Güzelyurt’un UBP olarak büyük önem taşıdığını ve olmazsa olmazı konumunda olduğunun altını çizdi. Gündüz, seçimin bölgeye ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.



Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar da seçimlerin özelde Güzelyurt’a genelde Kıbrıs’a hayırlı olmasını dileyerek, mevcut verilen hizmetin yeni dönemde daha ileriye taşınacağı inancını dile getirdi. Özçınar, vatandaşların görevi olan oy kullanma haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.