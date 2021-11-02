UBP-HP hükümet görüşmesi tamamlandı

UBP- HP görüşmesi sona erdi, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, ‘erken seçim hükümeti mutabakatı’ olduğunu belirtti. UBP heyeti, saat 17.00’de TDP, 18.30’da CTP ile görüşecek. Sucuoğlu’nun bugün DP ve YDP ile görüşmesi de bekleniyor.

Özersay: Toplumsal mutabakat hükümeti istiyoruz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme olduğuna dikkat çekerek, karşılıklı görüş alışverişi yapıldığını söyledi. Özersay, toplantıda kısa sürede ülkeyi seçime götürecek bir erken seçim hükümeti konuşulduğuna dikkat çekti.

Özersay, hükümet olasılıklarının görüşüldüğünü belirterek, “bir kısmında HP yoktur bir kısmında olabilir” dedi.

En başından beridir söylediğimiz geniş tabanlı hükümet önerimizi yineledik” diyen Özersay, “Bize yapılan öneriyi yetkili kurumlarımızda görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erken seçime gidilmesini ve iradenin yenilenmesini istediklerinden bahseden Özersay, toplumsal mutabakat hükümeti olmasını istediklerini ve en azından 3 büyük partinin hükümette yer almasını istediklerini vurguladı. Özersay, Yüksek Seçim Kurulunun salimen yapacağı seçim tarihi üzerinde uzlaşılabileceğini kaydetti.

Sucuoğlu: Teknokrat hükümete olumlu bakmıyoruz

Faiz Sucuoğlu ise açıklamasında hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili ziyaretlere başladıklarını söyledi. Sucuoğlu, meclisin toplanamadğına dikkat çekerek, “belli ki miyadını doldurdu. Erken seçime gidilmelidir” dedi.

Sucuoğlu, erken seçim kararı alındıktan sonra 60 gün seçim yasağı olduğuna işaret ederek, “Bu süre içinde mecliste bekleyen yasaların geçirilmesi konusunda fikir birliği var. Alternatif hükümet programları var. HP’nin içinde olacağı hükümet önerisi var. Yapacakları toplantının ardından yarın veya o bir gün cevaplarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Parti Meclisi ile ilgili sayım yapıldığı için UBP grubunu çağırmadıklarına dikkat çeken Sucuoğlu, “Süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Ülkenin daha fazla kaybedecek zamanı yoktur. Teknokrat hükümete olumlu bakmıyoruz. Mecliste temsil edilen partilerin hükümette yer almasını uygun görüyoruz” şeklinde konuştu.

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02/11/2021 17:13