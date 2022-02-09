UBP, HP ile yarın, CTP ile cuma günü görüşecek

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yarın Halkın Partisi (HP), Cuma günü de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüşecek.

UBP’den elde edilen bilgiye göre, Sucuoğlu yarın saat 15.00’te HP’yi, Cuma günü saat 10.00’da CTP’yi ziyaret edecek.

Sucuoğlu bugün de YDP ve DP ile görüştü.

Meclis’te UBP’nin 24, CTP’nin 18, DP ve HP’nin 3’er, YDP’nin ise 2 sandalyesi var.

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09/02/2022 16:58