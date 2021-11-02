UBP, HP’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma yetkisi alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ilk ziyaretini saat 16:00'da Halkın Partisi’ne (HP) yaptı.

Sucuoğlu’na ziyarette UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İç İşleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile milletvekilleri Sunat Atun ve İzlem Gürçağ eşlik ediyor.

Halkın Partisi heyetinde HP Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilleri Gülşah Manavoğlu, Jale Refik Rogers, Tolga Atakan, Ayşegül Baybars ve Girne İlçesi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tokatlıoğlu bulunuyor.

Heyetler, şu an basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.

Sucuoğlu bugün saat 17.00’da Toplumcu Demokrat Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüşecek.

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02/11/2021 16:11