UBP: Hükümet Hükümetten Memnun

Ulusal Birlik Partisi hükümetin yapmış olduğu iki saatlik basın açıklamasında kayda değer hiçbir şey söylememiş olmasını eleştirdi.

UBP Genel Merkez’den yapılan açıklamada, “Başbakan Tufan Erhürman ve dört başlı hükümetin bakanlar kurulu üyeleri dün saat 10:00’da Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonunda basına masal niteliği taşıyan bir basın açıklaması gerçekleştirdi” denilerek, Erhürman’ın, çocukluğumuzun “az gittik uz gittik dere tepe düz gittik” (ama bir arpa boyu yol gidemedik ) tekerlemesini anımsatan ve yaklaşık iki saat süren açıklamalarında halkın iradesini yok sayarak kurulan dörtlü hükümetten halkın değil Tufan Erhürman Başbakanlığındaki hükümetin memnun olduğunun anlaşıldığının altı çizildi.

Maaş artışı vermeden iki katı zam yaptınız

Açıklamada, “ülkedeki ekonomik kaosun gayri safi milli hasıla göz önünde bulundurulmadan Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarıyla kıyaslanarak yokmuş gibi göstermeye çalışılması, %12.11 hayat pahalılığının bütçeye 120 milyon ek yük getireceğini açıklarken daha maaşlara bu zam yansıtılmadan %30’luk elektrik zammın yapılması tek kelime ile aymazlıktır” denildi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın, ekonomik tedbirler içerisinde, bankalardaki döviz borçlarının TL bazında yapılandırılmasında alınan vergilerin ve pul paralarının artık alınmayacağını söylediğini, fakat diğer taraftan %16 olan borç faizlerinin %19.98’e çıkmasını açıklamamasının oynanan oyunun bir göstergesi olduğunu belirten açıklamada, Perşembe gün reel sektör danışma kurulunu da toplayıp fikirlerini alacaklarmış, bunu zamları yapmadan önce yapmalıydınız denilerek tepkileri dile getirildi.

Göreve geldikleri günden beridir sadece yapacağız edeceğiz diyorlar

Göreve geldiği günden beridir, yapacağız, edeceğiz, çalışıyoruz söylemleri ile halkı oyalayan ve bir arpa boyu yol almayan hükümetin bu basın açıklamasında da halen daha her şey için çalışıyoruz demesi beceriksizliğin göstergesidir denildi.

Et ithalinin serbest kalmasıyla ilgili öyle bir düşünceleri olmadığını belirten hükümet yetkililerinin, et fiyatlarını ucuzlatmanın veya kaçak eti önlemenin nasıl olacağı ile ilgili herhangi bir formüllerinin bulunmamasının ise dikkatlerden kaçmadığını belirten Ulusal Birlik Partisi açıklamasında, koltukların gitmemesi için zamana oynayan bir hükümetin var olduğunu ama ne söylerlerse söylesinler halkın yaşadığını bildiğini ve bu hesabı mevcut hükümetten en kısa zamanda soracağı belirtildi.