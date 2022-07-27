UBP İçine Düştüğü Durumu Sorgulamalı

Maliye bakanı Sunat Atun istifa etti, aniden maliyeye para yağdı. Bunun iki yolu var, ya Sıunat Atun tarafından gizlenen bir kaynak vardı, ya da devlet her ay ortalama 250 milyon TL borçlanarak maaşları ödeyecek. Çünkü bu para, Türkiye tarafından hibe edilmedi, edilmeyecek

Uzun bir süredir KKTC Merkez Bankası KKTC hükümeti “banka karı” aktarmama kararlılığındaydı. Aynı zamanda, ülkemizdeki Türkiye merkezli bankalar da hiçbir şekilde KKTC hükümetlerinin borçlanma ihalelerine teklif vermiyordu. Aslında bu da bir “talimat” sonrası olmuştu

Hiç unutmam, Ankara’’dayız. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Külliye’de “apar topar” çağrıldığı, kısa sürede de otele gönderildiği toplantının ardından, “Artık Türkiye bankaları borçlanma ihalelerimize teklif verecek” demişti. Bu cümle bile, sanırım olayı anlamamız için yeterli

Merkez Bankası kar etmeli mi? Aslında bunu tartışmamız gerekiyor. Merkez Bankası’nın “kar” dediği, hükümetin de alıp alıp maaş dağıttığı bu kaynak, aslında bankacılık faaliyetlerinden. Vatandaşa daha fazla harç ve faiz olarak dönüyor. Maalesef bu konu hiç tartışılmıyor

UBP içerisinde de milletvekilleri kendilerini UBP’li değil, Türkiye iktidarının bir mensubu sanıyor. Evet, bu ülkede hükümet etmek için Türkiye ile iyi ilişkilere ihtiyaç olduğu muhakkak da, bu UBP’li olduğunuz, KKTC vatandaşları oyuyla seçildiğiniz gerçeğini değiştirmez. Tuhaf bir döngü

Şimdi, maaşların bir tamam ödenmesinin 2 yolu var. Ya borçlanılacak, her ay 250 milyon TL civarı… Ya da Merkez Bankası, 2023 karını şimdiden hükümete aktaracak ki, bu da Aralık ayı sonuna kadar 1 milyar 500 milyon TL civarında. Her iki yöntemde de geleceğimiz çalınıyor, farkında değiliz

Elbette hayat pahalılığı oranında kamu çalışanları korunmalı. Ama özel sektör, özel sektör çalışanları korunmasa da olur. “E ne var, memur da parayı bu piyasaya harcar, istihdam olur, özel sektör ödenir” deniyor ya. İllet oluyorum. Sanki bu ülkede tek para harcamayı bilen kamu çalışanı

Adalet terazisinin kaçtığı bir ortamda, bir tarafta kamu çalışanına “maaşınızı tam ödeyeceğiz” müjdesi, yüzde 50 civarı artışla üstelik, diğer tarafta ay sonu maaşının ne olacağını bilmeyen özel sektör çalışanı. Ortalama bir memurdan yüzde 20 kesilse, düşünün asgari ücretli maaşı

Benim isyanım da bu noktada işte. Kimin ne maaş aldığı noktasında değilim. İsyanım, bu ülkede devletin kendi vatandaşları arasında ayrıcalık yaratması, bir kesimi tamamen yok sayması, bunun üzerinden de politika devşirilmesi. Hepimiz eşit değiliz, bazıları daha eşit.

Şimdi de Aysu Basri Akter. Bir kez daha, nedenini bilmeksizin, bir KKTC vatandaşı, Türkiye’ye alınmadı. Aysu çocukları ile birlikte ciddi bir travma yaşadı. Aysu Türkiye’ye ne zarar vermiş olabilir? Yıllardır toplumun önünde yazan, çizen, düşüncesini gizlemeyen birisi.

Şiddet sokağa hâkim oldu, Afrikalı öğrenciler çeteleşti, palalarla, satırlarla birbirlerine saldırıyorlar. Sınırdışılar hızlıca başlamalı. Bu konuda kimse polise engel olmamalı, aksine destek verilmeli. Uyuşturucu, kara para, hırsızlık ve şiddet olaylarının altından hep aynı kesimler çıkıyor

Büyük bir toplumsal çöküntü içerisindeyiz. Hayatın her alanında ciddi bir çöküş ve çaresizlik var. Ağızlı yüzlü, düzenli, kuralına göre bir yönetim tarzı ve anlayışına hasretiz. Kamu kaynakları üzerinde büyük bir vurgun ve vurgun hazırlıkları var, uyarmaya devam edeceğiz. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM, GÜNAYDIN

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27/07/2022 08:10