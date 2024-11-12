UBP İlçe Başkanlarından CTP’ye Tepki

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) altı ilçe başkanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) agresif siyasetini artırıp, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da gerginliği tırmandırma eleştirisinde bulunarak, yaşananların demokrasiyle bağdaşmadığını açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP İlçe Başkanları, Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaşananların, Ana Muhalefet CTP’nin Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e yönelik saygısızlığının, siyasi tepki ile açıklanacak bir durum olmadığını kaydetti.

Açıklamada, CTP’nin Cumhuriyet Meclisi’ni boykot etme veya genel kurula katılma ikilemine düştüğü, agresif siyasetini artırdığı ve Genel Kurul’da gerginliği tırmandırdığı ifade edildi.

“Meclisi kilitleme girişiminin” demokrasiyle bağdaşmadığının kaydedildiği açıklamada, Ziya Öztürkler’in meclis çoğunluğunun iradesi ile seçildiği ve görevinin başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İç tüzüğü görmezden gelerek, hukuk arayanların, hukuk talep edenlerin, başkanlık kürsüsüne saldırmadan önce hatırlaması gereken yegane unsur sandığın iradesidir. UBP Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimizin, Kıbrıs Türk Halkı adına atması gereken acil ekonomik adımlar ortadayken, CTP’nin sağduyu ile hareket etmesini salık veriyoruz.” denildi.