UBP İskele Büyük buluşması gerçekleşti

Nuh'un Gemisi Otel'de gerçekleşen gecede UBP'liler tek yürek oldu, "KKTC için, daha güzel yarınlar için istikrar" vurgusu yapıldı.

Büyük buluşmada partililere seslenen UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, gücünü birlik ve beraberliğinden alan UBP'nin ne kadar büyük bir parti olduğuna her gittiği bölgede sevinçle tanıklık ettiğini kaydederek konuşmasına başladı.



UBP'nin, KKTC'nin bağımsızlık ve egemenliğini güçlü şekilde yaşatmak isteyenlerin partisi olduğunu hatırlatan Üstel, kendi liderliğindeki hükümetin de göreve geldiği günden beridir bıkmadan usanmadan bu uğurda çalıştığını dile getirdi.

21 Eylül Cumartesi günü UBP kurultayının, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşeciğine olan inancına vurgu yapan Üstel,

" UBP, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığı her seçim ve dönemden daha da güçlenerek çıkmıştır. Eminim ki partimizin demokrasi şölenine dönüşecek olan kurultayımızdan sonra da aynen böyle olacaktır. Herkes bilsin ki; UBP'nin birlik ve bütünlüğünün zarar görmesine asla müsade etmeyeceğim. Bizim gailemiz; Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğudur. KKTC'nin daha da güçlenmesidir, dünyaya açılmasıdır... İşte bu yüzden 21 Eylül günü herkesi UBP için kol kola yürümeye, salonda omuz omuza olmaya davet ediyorum" dedi.

BÖLGE HALKINA GÜZEL HABERLER

Üstel bölge halkına bir de haber verdi ve Zafer Burnu’na giden yolun yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi. Üstel, Maraş bölgesindeki sağlık ocağının ihtiyaca cevap veremez duruma geldiğini hatırlatarak yarın yeni merkezin temellerinin atılacağını kaydetti.

Üstel, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller ve sıkı işbirliği neticesinde projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceklerini de kaydetti ve " Bir kez daha Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.