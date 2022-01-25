UBP İskele eski milletvekili Ali Rıza Usluer vefat etti

Uzun yıllar İskele'de muhtarlık, Belediye Meclis üyeliği ve son olrak da Milletvekilliği yapan Ali Rıza Usluer vefat etti.

Usluer bir süredir tedavi görüyordu.

Usluer'in vefatı İskele'de büyük üzüntüye neden doldu.

Usluer 26 Ocak günü İskele'de düzenlenecek cenaze töreni ile defnedilecek.

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25/01/2022 08:18