UBP İskele’de konvoy düzenledi

UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu için konvoy düzenledi.

Sadıkoğlu’nun seçim ofisinden verilen bilgiye göre, İskele Sanayi Bölgesi’nde toplanan ve buradan hareket eden konvoy, İskele Belediyesi’ne bağlı tüm köylerden geçiş yaptı. Konvoy turu, İskele Belediyesi Piknik Alanında son buldu. Buradaki etkinliğe Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

25 Aralık’ta yapılacak Yerel Yönetimler Seçimlerine saatler kala, İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu için dün (23 Aralık) yapılan ve saat 16.00’da hareket eden büyük buluşma konvoyu, yüzlerce aracın katılmasıyla adeta zafer konvoyuna dönüştü. Kilometrelerce uzunluğundaki araç konvoyu, İskele ve beldelerinde de heyecan yarattı. Konvoyun geçişi sırasında köy sakinleri sokaklara çıktı, Başkan Sadıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu konvoyu selamladı. İskele Sanayi Bölgesi’nde toplanan ve buradan hareket eden konvoy, İskele Belediyesi’ne bağlı tüm köylerden geçiş yaptı. Konvoyun son durağı ise İskele Belediyesi Piknik Alanı oldu. Burada da destekçileri tarafından karşılanan Sadıkoğlu, gösterilen ilgi ve duyulan güvenden dolayı herkese teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu’na, konvoy bitiminde, toplanma yeri olan İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile partililer de eşlik etti.

Burada da destekçileri tarafından karşılanan Sadıkoğlu, gösterilen ilgi ve duyulan güvenden dolayı herkese teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu’na, konvoy bitiminde, toplanma yeri olan İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile partililer de eşlik etti.

İskele Sanayi Bölgesi’nden başlayan ve İskele Belediye Başkanı/ Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu ile seçim arabasının başı çektiği kilometrelerce uzunluktaki yaklaşık 500 araçlık Seçim Konvoyu, İskele Merkez, Topçuköy, Ardahan, Mersinlik, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca, Kalecik, Kurtuluş, Ergazi, Turnalar, Yarköy, Boğaztepe, Boğaz, Ötüken Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Altınova, Ağıllar, Boğaziçi ve yeniden İskele’den geçti. Konvoyun geçişi sırasında köy sakinleri sokaklara çıktı, Başkan Sadıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu konvoyu selamladı.

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu ile özdeşleşen ‘Seçim Konvoyu’ 3. döneminde de ‘Zafer Konvoyu’ na dönüştü. Hasan Sadıkoğlu’nun ‘İskele’ye Değer’ isimli seçim şarkısı eşliğinde gerçekleşen yüzlerce araçlık konvoyunun deyim yerindeyse ucu bucağı görünmedi. Havanın kararmasıyla birlikte görsel bir şölene de dönüşen konvoy, yaklaşık 5 saat sürdü. İskele’den Sanayi Bölgesi’nden başlayan kilometrelerce uzunluğundaki araç konvoyu yine İskele’de son buldu. İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda tamamlanan seçim konvoyunu karşılayanlar, Hasan Sadıkoğlu için ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları ile attılar. Burada kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Başkan Sadıkoğlu, herkese, kendisine gösterdikleri ilgi ve duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu en önemli teşekkürünü ise İskele halkına ve Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Bahçeler, Boğaziçi, Boğaz, Boğaztepe, Ergazi, Kalecik, Kuzucuk, Kurtuluş, Kaplıca, Kilitkaya,Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Turnalar, Topçuköy, Tuzluca ve Yarköy sakinlerine yaptı.

Girdiği seçimlerde halkın güvenini kazanarak, oylarını artırmayı başaran İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Yönetimler Seçimlerinde de başarısına başarı katmaya hazırlanıyor. Resmi propaganda sürecinin başladığı 5 Aralık’ta başlattığı İskele Belediyesi’ne bağlı köy ziyaretlerini 20 Aralık gecesi sonlandıran Hasan Sadıkoğlu, her bir köy ziyaretinde coşkuyla, sevgiyle, heyecanla karşılandı. Anne kucağındaki bebekten çocuğuna, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkesle her zaman kucaklaşmayı başaran, onların sevgisine ve güvenine layık olmak için var gücüyle çalışan İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönem için de iddialı. İskele ve 21 köyü, Hasan Sadıkoğlu için, İskele’nin daha da gelişmesi, yükselişini devam ettirmesi için tek ses, tek yürek oldu. Gittiği her köyde, köy sakinleriyle buluşan Başkan Sadıkoğlu’na halk, yeni dönemde de görevi emanet ettiğini güçlü bir mesajla verdi.

Hizmet gönül işidir diyerek belediyeciliği farklı bir boyuta taşıyan, sunduğu hizmetler, yaptığı insan odaklı projelerle, insanların güvenini kazanan Başkan Sadıkoğlu, ‘Sevdam İskele’ dediği, doğup büyüdüğü, kök saldığı topraklara, halkından aldığı güçlü destekle gönülden hizmet etmeye yeni dönemde de sürdürecek. Lakin İskele’de halk, İskele’yi 21 köyüyle ülkenin yükselen yıldızı yapmak için 8 yıldır canla başla çalışan ve bunu başaran Hasan Sadıkoğlu ile yürüyecek yolumuz var diyerek ‘gönülden hizmete’ devam kararı aldı.

Dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerin, annelerin, babaların, okul çağındaki çocukların, gençlerin, ev ekonomisine katkıda bulunmak için canını dişine katan kadınların, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyen sporcuların, özel çocukların, özel gereksinimli güzel yüreklerin, yaşlıların, her daim ve her ne şartta yanında olan, İskele Belediyesi’nin hizmet yelpazesini de bu doğrultuda genişleterek ‘hizmet gönül işidir’ prensibiyle hizmetini gönülden yapan Hasan Sadıkoğlu’na halkın güveni tam.

İskele’ye gönülden hizmet etmeye devam diyerek bütün emeklerinin İskele’ye değer olduğunu İskele ve 21 köyüyle paylaşan Hasan Sadıkoğlu, sevdalarının da gayelerinin de aynı olduğunu yüreklerin de İskele için çarptığını her fırsatta dile getirdi.

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 5 Aralık’ta başlayan resmi propaganda süreciyle birlikte 12 Aralık’ta ilk ziyaretini İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya’ya gerçekleştiren Hasan Sadıkoğlu, burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Sadıkoğlu sırasıyla Tuzluca, Kalecik, Boğaz, Boğaztepe, Kurtuluş, Ergazi, Turnalar, Yarköy, Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Topçuköy, Ardahan, Ağıllar, Altınova ve Boğaziçi Köylerini ziyaret etti. Beraberindeki UBP’li ve DP’li meclis üyesi adaylarıyla köyleri karış karış ziyaret eden Sadıkoğlu, ‘en büyük başkan, bizim başkan’ sloganlarıyla karşılandı. Gittiği her köyde şahsı için yakılan Zafer Ateşi yalnızca bulunduğu köyü değil İskele’yi de aydınlattı.

Başkan Sadıkoğlu ziyaretlerini, İskele’de de sürdürdü. Her daim fikir alışverişinde bulunduğu esnafı ve Cuma Pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

İskele Belediyesi sınırlarındaki okulları ziyaret eden, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Sadıkoğlu, yeni dönemde okullara maddi ve manevi desteklerinin artarak devam edeceğinin mesajını verdi.

5 Aralık itibariyle, geri sayımın başladığı 25 Aralık’ta gerçekleşecek seçimler için gittiği köylerde ve katıldığı TV Programlarında İskele’nin öncelikli sorunlarını ortadan kaldıracak projelerini kamuoyuyla paylaşan Hasan Sadıkoğlu, her fırsatta 26 Aralık sabahına zaferle uyanacaklarını kazananın ise İskele olacağını ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2022 16:20