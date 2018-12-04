UBP Kadın Kolları, Kadın Hakları Paneli düzenliyor

Ulusal Birlik Partisi Kadın Kolları, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yarın “Kadın Hakları Paneli” düzenliyor.



UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, panelde, gazeteci, yazar, sunucu ve öğretim görevlisi İnci Ertuğrul konuk konuşmacı olacak.



Etkinlik, yarın Sanayi Odası Konferans Salonu'nda saat 19.00'da gerçekleşecek.



UBP KADIN MİLLETVEKİLLERİ DE KONUŞMA YAPACAK



Etkinlikte ayrıca, UBP kadın milletvekilleri Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ ve Yasemin Öztürk, “Kadının Toplumdaki Yeri”, “Kadın ve Siyaset” ve “Kadınların Yasal Hakları” konularında konuşma yapacak.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve Kadın Örgütleri’nin katılımlarıyla gerçekleşecek organizasyona tüm kadınlar davet edildi.





