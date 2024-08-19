UBP Kadın Kolları Seçiminde Zekiye Alanses Sevim Özdemir’i Destekleme Kararı Aldı

ads ads ads ads
19/08/2024

ads
UBP Kadın Kolları Seçiminde Zekiye Alanses Sevim Özdemir’i Destekleme Kararı Aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı seçiminde, yarışın ikinci tura kaldığı bildirildi .
Seçim sonuçlarına göre, Yeşim Ünsalan oyların 425'ini alarak birinci olurken , Sevim Özdemir 337 oyla ikinci . Diğer aday Zekiye Alansesi ise 91 oy ile üçüncü olmuştu  Toplamda 880 oy kullanılmış  27 oy geçersiz sayılmıştı, bu sonuçlar sonrasında Oylama ikinci tura kalırken Üçüncü gelen aday Zekiye Alanses  ikinci Turda desteğini Sevim Özdemirden yana kullandığı açıkladı...

19/08/2024 13:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Zekiye Alanses Sevim Özdemir
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.