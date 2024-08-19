UBP Kadın Kolları Seçiminde Zekiye Alanses Sevim Özdemir’i Destekleme Kararı Aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı seçiminde, yarışın ikinci tura kaldığı bildirildi .

Seçim sonuçlarına göre, Yeşim Ünsalan oyların 425'ini alarak birinci olurken , Sevim Özdemir 337 oyla ikinci . Diğer aday Zekiye Alansesi ise 91 oy ile üçüncü olmuştu Toplamda 880 oy kullanılmış 27 oy geçersiz sayılmıştı, bu sonuçlar sonrasında Oylama ikinci tura kalırken Üçüncü gelen aday Zekiye Alanses ikinci Turda desteğini Sevim Özdemirden yana kullandığı açıkladı...

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