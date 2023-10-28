UBP “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi, UBP Kadın Kolları ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği ile “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında “Self-Check” karekod uygulamasının tanıtımını içeren broşürler dağıtıldı.

UBP'den yapılan açıklamaya göre, farkındalık yürüyüşü Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel himayelerinde yapılırken, Başbakan Ünal Üstel de yürüyüş öncesinde etkinliğe katılarak destek belirtti.

Zerrin Üstel etkinlikte yaptığı konuşmada, meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı ve “Kadın kollarımıza, Lefkoşa ilçemize ve etkinliğe katılan kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu tarz etkinliklere katılarak farkındalığı hissedelim ve hissettirelim” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de düzenlenen etkinliğin anlamının büyük, temasının ise çok güçlü olduğuna dikkat çekti.

Kocaismail, Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi tarafından hazırlanan ve üzerinde “Erken fark edersen çok şey fark eder” sloganıyla Türkçe ve İngilizce olarak herkesin kendi kendini muayene edebileceği “Self-Check” karekod uygulamasının tanıtımını içeren broşürlerin dağıtılmasının güne ayrı bir önem kattığını ifade etti.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan ise tüm kadın kolları temsilcileri ile erken teşhise dikkat çekmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Savaşan, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgilendirme broşürleri ile sadece Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil, herhangi bir sebeple Kıbrıs’ta bulunan herkese erken teşhisin hayat kurtardığının anlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yürüyüş öncesinde basına kısa bir demeç veren Başbakan Ünal Üstel ise UBP Kadın Kolları, UBP Lefkoşa İlçesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teşekkür ederek, sağlıkta farkındalık yaratmak adına düzenlenen bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, “Bugün dünyaya baktığımızda her gün kanser türleri sayısının, özellikle de meme kanseri sayısının arttığını görmekteyiz. Halkımızı, kadınlarımızı bilinçlendirmek adına bu önemli etkinliğin düzenlenmesi için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.