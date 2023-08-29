UBP kazanı ve Üstel’in tahta kaşığı

Mutfakta olmayı severim. Sadece yeme değil yemek yapma konusunda fena olmadığım da söylenir.

Şimdi bir tencere kaynamaya ve içindekilerin türüne göre taşmaya yüz tutuyorsa yapılması gerekenler vardır. Ya ateşin altı kısılır ya da kapatılır. Ya da kaynamaya devam etmesini ama taşmasını ve ortalığın berbat olmasını istemiyorsanız, tahta bir kaşığı tencerenin üstüne yerleştirirsiniz. Taşmaz.

Hep dedik ya ‘bu UBP kazanı kaynıyor, öyle ya da böyle taşacak, ortalık batıp çıkacak’ yanıldık vallahi.

UBP kazanı kaynıyor evet ama taşmıyor.

Taçoy kazanın altına habire odun atıyor, ateşi harlıyor ve UBP kazanının taşmasını sağlamaya çalışıyor. Ama Ünal üstel ise kazanın üzerine kocaman tahta bir, hatta birkaç kaşık koyarak UBP kazanının taşmasını önlüyor.

Bundan sonra da taşmaz.

Üstel, ‘Hayat pahalılığı yılda üç kez, 2010 sonrası işe girenlere yüzde 4 civarı bir artış, müteahhitlerle sosyal konut projesi, Kurultay Ekim 2024’te olacak çünkü işimiz var, UBP tüzüğü için acelemiz yok ve UBP’liler nasıl isterse öyle yapacağız. Ben Ankara’ya gidiyorum çocuklar, Cevdet Bey ile bir açılışımız var. Siz buralara bakarak olun’ dedi ve dünkü Bakanlar Kurulundan sonra uçtu.

Üstel bu arada hem sendikaları hem de Ekonomik Örgütler Platformunu bir şekilde memnun etmeyi başarıyor. Yüzde yüz değilse bile en azından onların kazan kaldıracak noktaya gelmelerini yine bir tahta kaşık benzeri yöntemlerle önlemeyi başarıyor.

Anlayacağınız, o Genel Seçim kadar hükmeden ve bizleri meşgul eden UBP Kurultayı, 14 ay sonra olacak.

Bu arada UBP Genel Başkanlığına aday olduğunu deklare eden tek kişi konumundaki Hasan Taçoy tam manasıyla yalnızlaştığı görüntüsü veriyor. Daha önceki yarışlarında yıktığı köprüleri tamir edebileceği bir ortam görülmediği gibi, görevden alınan ya da beklediği halde göreve getirilmeyen vekillerin çoğunluğu ile bir ittifak kurması pek mümkün görünmüyor. Onların şu sıralar kazan kaldırmasının önüne, bakanlık meselesi burukluğu gibi algılanma endişesi yatıyor.

Elbette başka adaylar da çıkabilir. Bunu daha önce de yazdım. Ama şimdilik kazanı karıştıran değnek Ünal Üstel’in elinde. Dileyen dilediği kadar kazanın altına odun atabilir, bu kazan önümüzdeki yıl içinde kendiliğinden taşmaz. Ha biri gelir, kazana tekme vurur devirirse, ya da Ünal Üstel’in elinden tahta kaşıkları ve değneği cebren, hile ile ya da zorla alırsa, o zaman iş değişir. Ancak öyle de olursa, UBP kazananında pişen yemeyi, hiç kimse yemez yiyemez.