UBP Kurultay Divan Başkanı Sunat Atun

Ulusal Birlik Partisi Kurultay'ında Divan Başkanlığına Sunat Atun seçildi

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30/10/2021

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UBP Kurultay Divan Başkanı Sunat Atun

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor. Kurultay UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun konuşmasıyla başladı.Hasipoğlu tüzük gereği beklenen 1 saat ardından oylamayı açtı. Divan Başkanlığına Sunat Akın'ı seçilirken , Divan Yardımcılığına Menteş Gündüz getirildi. Divan üyeliklerine ise, Özdemir Berova, Yasemin Öztürk ve İzlem Gürçağ olarak belirlendi. 

30/10/2021 11:17
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TAGS: Ulusal Birlik Partisi, ubp, Sunat Atun
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