UBP Kurultayı Başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

Kurultayda, UBP Genel Başkanı Ersan Saner ile konuk genel başkanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve üyeler hazır bulunyor.

Kurultay, UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından nisap yoklaması ve kurultay açılışı ile başladı.

Divan Başkanı olarak Sunat Atun, yardımcılığına Menteş Gündüz, üyeliğe Özdemir Berova, İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk seçildi.

Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden kurultay açılış programı, UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürdü.

Kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

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30/10/2021 11:30