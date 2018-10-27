UBP kurultayı bugün başlıyor

Ulusal Birlik Partisi’nin 21’inci olağan kurultayı bugün ve yarın yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak kurultayın ilk günü olan bugün konuşmalar, yarın ise seçimler yapılacak.

Başkanlık için 4, 72 üyeli Parti Meclisi için 136 aday yarışacak…

Genel başkan yanında parti yetkili organlarının da seçileceği kurultay, saat 10.00’da başlayacak.

Bir süre önce tüzük değişikliği yaparak delege sisteminden üye sistemine geçen ana muhalefet partisi UBP’de başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Bugün konuşmaların yapılacağı kurultayda, yarın ise başkan ve yetkili kurulların seçimi için oy kullanılacak.

Adaylık başvurularının eylül ayında tamamlandığı UBP’de başkanlık için halen genel başkan olan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun yarışacak.

UBP’nin kayıtlı 12 bin civarında üyesi bulunuyor.