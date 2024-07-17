UBP kurultayı için adaylık başvuru tarihleri açıklandı...

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17/07/2024

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UBP kurultayı için adaylık başvuru tarihleri açıklandı...

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurultayına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. UBP’den yapılan açıklamada, UBP PM’nin 8 Temmuz 2024 tarihli kararına göre 23. Olağan Genel Kurultayın 21 Eylül 2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacağı belirtildi.

UBP Genel Başkanlığı adaylık başvurusu ise 22 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Öte yandan yine aynı tarihler arasında parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelikleri için de adaylık başvurusu yapılabilecek.

UBP’den yapılan açıklamada aday olmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi, KKTC kimlik kartı, adli sicil belgesi, özel bağış makbuzu ve kısa özgeçmişleri ile birlikte UBP Genel Sekreterliği’ne başvurmaları istendi.

17/07/2024 16:36
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TAGS: UBP kurultayı için adaylık başvuru tarihleri açıklandı...
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