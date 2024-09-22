UBP Kurultayı’nda oy sayımı tamamlandı…

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22/09/2024

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UBP Kurultayı’nda oy sayımı tamamlandı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultay'ında genel başkanlık oy sayım işlemleri tamamlandı. Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı olarak seçildi.

Kullanılan 10 bin 134 oyun tümünün sayımı sabah 06.40'ta tamamlandı.

Buna göre Ünal Üstel 6 bin 555, Hasan Taçoy 3 bin 284, Ahmet Melih Karavelioğlu 121 oy aldı, 176 oy geçersiz sayıldı.

Tüm sandıkların sonuçlarına göre, Ünal Üstel  yüzde 65,8  Hasan Taçoy  yüzde 33,0 , Ahmet Melih Karavelioğlu yüzde 1,2 oy oranına sahip.

22/09/2024 07:12
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TAGS: UBP Kurultayı, kktc, haber
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