UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı'nda oy verme işlemi devam ediyor.

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30/10/2021

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UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı'nda oy verme  işlemi devam ediyor. Divandan verilen bilgiye göre, saat 15:45 itibariyle oy veren kişi sayısı 1237 olarak açıklandı. Toplam 16483 üyenin bulunduğu UBPde şu ana kadar üyelerin 7.8’ i oy kullandı. Oy verme işlemi bu akşam saat 21:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemi yarın sabah saat 09:00’da başlayacak.

30/10/2021 16:18
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TAGS: Ulusal Birlik Partisi, ubp
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