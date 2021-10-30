UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı'nda oy verme işlemi devam ediyor. Divandan verilen bilgiye göre, saat 15:45 itibariyle oy veren kişi sayısı 1237 olarak açıklandı. Toplam 16483 üyenin bulunduğu UBPde şu ana kadar üyelerin 7.8’ i oy kullandı. Oy verme işlemi bu akşam saat 21:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemi yarın sabah saat 09:00’da başlayacak.

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30/10/2021 16:18