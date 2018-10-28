UBP Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Üyeler partinin yeni yönetimini belirlemek üzere bugün saat 19.00’a kadar oy kullanacak. Dün konuşmaların yapıldığı kurultayda bugün başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu belirlenecek.

Yaklaşık 12 bin üyesi olan UBP’de başkanlık için 4, 72 üyeli Parti Meclisi için 136 aday yarışıyor. Halen genel başkan olan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun adaylık yarışında.

Üyelerin kullandığı oyun yarısından fazlasını alan başkanlığa seçilecek. Yeterli oya ulaşılmaması halinde adaylar ikinci turda yarışacak. İkinci tur 3 Kasım Cumartesi yapılacak.

Oy verme işlemi bugün sabah 09.00’da başladı. Sandıklar saat 19.00’da kapanacak. Görevliler 20 masada üyelere oy pusulası dağıtıyor.

Söz konusu masalarda görevli olanlar üyelerle ilgili kontrolü hem network üzerinden hem de imzayla yapıyor, oy pusulalarını öyle veriyor.

Üyeler, salona kurulan 100 kabinde oy kullanıyor. Başkanlık için 6, Parti Meclisi içinse 14 sandık var.

Organizasyonda yaklaşık 110 kişi görev yapıyor. Polisin yanı sıra özel güvenlik de görev başında.

Öte yandan, Divan Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre, TAK muhabirine kısa bir açıklama yaptı. Töre, oy verme işleminin saat 19.00’da tamamlanmasıyla oy pusulalarının denkleştirileceğini, oy sayımına ise tahminen 20.30-21.00 sıralarında geçileceğini söyledi.

Töre, başkanlığa seçilen isimin saat 22.30’da kesinleşmesini beklediklerini, adayların kullanılan oyların yarısından azını alması durumunda ikinci tura gidileceğini ifade etti. Zorlu Töre, ikinci tura gidilmesi halinde Parti Meclisi üyeleriyle ilgili sayımın da ikinci turun olacağı 3 Kasım’da yapılacağını söyledi.

Kurultaya katılımla ilgili de değerlendirmede de bulunan Töre, “Katılım yüksek” dedi. UBP Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 21. Olağan Kurultayına katılım yoğun.

Oy vermek için sıraya giren üyelerin saat 10.30 sıralarında metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.