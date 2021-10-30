UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

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30/10/2021

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UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı'nda oy verme  işlemi devam ediyor.

Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre parti başkanlığına aday olduğu kurultayda, oy verme işleminin saat bugün saat 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği Kurultay’da, parti meclisi üyelerinin seçimi de yapılacak.   Saat 15.00 itibari ile kurultayda 985 kişi oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 5.9.

 

30/10/2021 15:25
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TAGS: Ulusal Birlik Partisi, ubp
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