UBP Kurultayı’nda oy verme işlemleri devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi’nin(UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda oy verme işlemleri devam ediyor.

TAK muhabirinin UBP’li yetkililerden elde ettiği bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 20.30 itibarıyla yaklaşık 7 bin 800 kişi oy kullandı.

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurul’da genel başkanlık, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu için yapılan seçimlerde gece saat 24.00’e kadar oy kullanılabilecek.