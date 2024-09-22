UBP Kurultayı’nda oyların yarısından fazlası sayıldı: Üstel 4015,Taçoy 2049 Karavelioğlu 76

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurultayı Genel Başkanlık yarışında oyların yarıdan fazlası sayıldı.

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22/09/2024

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UBP Kurultayı’nda oyların yarısından fazlası sayıldı: Üstel 4015,Taçoy 2049 Karavelioğlu 76

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurultayı Genel Başkanlık yarışında oyların yarıdan fazlası sayıldı.

Kullanılan 10 bin 171 oydan sayılan 6 bin 255 oyun sonuçlarına göre, Ünal Üstel 4015, Hasan Taçoy 2049, Ahmet Melih Karavelioğlu 76 oy aldı, 115 oy geçersiz sayıldı.

13 sandıktan 7’sinin sonuçlarına göre, Ünal Üstel  % 65,4 Hasan Taçoy  % 35,4, Ahmet Melih Karavelioğlu %1,2 oy oranına sahip.

Genel Başkanlık yarışında salt çoğunluğu elde edecek olan aday seçimi kazanacak.

22/09/2024 05:12
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