UBP Kurultayı’nın Divan Başkanı Atun, PM sayımına ilişkin açıklama yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı Divan Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına “süratle” devam edildiğini, ancak oy sayımının bu gece yarısına kadar uzaması halinde sayıma yarın devam edilmesini divan olarak değerlendireceklerini söyledi.

BRT’de katıldığı 18. Saat Programı’nda konuşan Sunat Atun, Parti Meclisi üyeliği seçim sayımı için geniş bir sayım alanı oluşturduklarını, 40 masada pusulaların sayılmakta olduğunu ifade ederek, “Lefke bölgesinin sayımı bitmek üzere ve boşalan masalarda eş zamanlı olarak Güzelyurt bölgesi için sayıma geçildi” diye konuştu.

Atun, Lefke bölgesi için parti meclisi üyelerinin yaklaşık bir saat gibi kısa bir sürede açıklanacağını da söyledi.

Parti Meclisi üyeliği oy sayımının istenilen düzeyde ilerlediğini belirten Atun, “Oy sayımı başladı ve süratlendi. Oy sayımının şeffaf bir ortamda yapılması gereğini de yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Atun, şu ana kadar yapılan oy sayımlarının sonuçlarına ilişkin herhangi bir itirazın söz konusu olmadığını da kaydetti.

Atun, “Bu gece geç saatlere kadar oy sayımını bitirmeyi hedefliyoruz. İlerleyen saatlerde, sayım saat 24.00’e kadar uzarsa Divan olarak yeniden değerlendireceğiz” dedi.

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01/11/2021 19:19