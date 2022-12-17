UBP Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, BRTK’da programa katıldı. Programa ilişkin haber Özgey tarafından yayımlanan şekliyle aşağıdadır

UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey, Başkan Aziz Kaya’nın Lefke’deki Mahkeme Binası ihalesi hakkında halka yalan söylediğini belirterek “Aziz Kaya bu konuda halka yalan söylüyor. Ya da konu ile ilgilenmediğinden ihalenin tamamlandığını bilmiyor. Neresinden bakarsanız bakın bu tutum Aziz Kaya’nın bölge halkının ihtiyaçlarına duyarsız olduğunu gösteriyor” dedi.

Lefke Belediye Başkan adaylarının katılımı ile BRT’degerçekleşen ve sunuculuğunu Levent Kutay’ın yaptığı programda konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, LefkeKaza Mahkemesi Binası ihalesine mevcut hükümete olan güvensizlikten ötürü hiç bir müteahhittin katılmadığını, ihalenin seçim sonrasına kaldığını söyledi. Aziz Kayanın bu söylemi üzerine yazılı açıklama yapan UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey, 2 milyon 119 bin TL’lik ihalenin 30/11/2022 tarihinde karara bağlandığını ve ihale süresinin de 30 iş günü olduğuna vurgu yaptı.

Halkımız gereken cevabı verecektir…

Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın Lefke’deki Mahkeme Binası ihalesinin tamamlanmadığı ve seçimden sonraya kaldığı konusunda halka açık açık yalan söylediğini belirten UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey, “Aziz beyinihalenin tamamlandığından bi haber olması veya ihalenin tamamlandığını bilmesine rağmen çekinmeden yalan söylemesini halkın taktirine bırakıyorum. İnanıyorum ki halkımız 25 Aralık’ta gereken cevabı verecektir” dedi.

Lefke’de büyük bir dönüşüm başlayacak…

Bölgede çöp, kanalizasyon, kaldırım, aydınlatma gibi pek çok sorun bulunduğunu, Aziz Kaya’nın bu sorunlara çözüm üretmede başarısız olduğunu dile getiren Adil Özgey“Lefke’de insanımızın yaşadığı sorunlara bilimsel akıl ile çözümler üretmeye ve bunu yaparken de adil olmaya kararlıyız. İlçemizin sınırlarında yaşanan sorunları nasıl çözeceğimizi ve yeni bölgemize kazandıracağımız yeni projelerimizi broşürlerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda halkımızla paylaşıyoruz. İnanıyorum ki; bilimin yol göstericiliğinde samimiyetle ürettiğimiz projelerimize halkımız destek verecek ve Lefke’de büyük bir dönüşüm başlayacaktır” ifadelerini kullandı

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17/12/2022 13:36