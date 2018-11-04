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UBP Lefke Parti Meclisi üyeliği kazananları belirlendi

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04/11/2018

UBP Lefke Parti Meclisi üyeliği kazananları belirlendi

UBP LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 Kenan Örgen 3448
2 Mehmet Zafer 2721

 
UBP LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY VE OY SAYISI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 Mustafa Çaluda 3853


UBP LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY VE OY SAYISI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 Sonay Lord 3853
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TAGS: ulusal birlik partisi, parti meclisi, meclis üyeliği, lefke, kazanan adaylar
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