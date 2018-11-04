UBP Lefke Parti Meclisi üyeliği kazananları belirlendi
04/11/2018
UBP LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|Kenan
|Örgen
|3448
|2
|Mehmet
|Zafer
|2721
UBP LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY VE OY SAYISI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|Mustafa
|Çaluda
|3853
UBP LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY VE OY SAYISI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|Sonay
|Lord
|3853