UBP Lefkoşa İlçesi İstişare Toplantısı yapıldı

UBP Lefkoşa İlçesi İstişare Toplantısı, “6 aylık faaliyet programı, icraatlar ve son siyasi gelişmeler” gündemi ile yapıldı. Toplantı, The Elysium Park’ta, gerçekleştirildi.

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında hem sahada hem icraatta daha güçlü bir UBP vurgusu yaptı. İstişare toplantısıyla hem hükümet çalışmaları hem de Kıbrıs konusunda görüşleri ele alma fırsatı bulunacağını belirten Hasipoğlu, UBP’nin, eşit egemenliğe dayalı yeni siyaseti Anavatan Türkiye ile birlikte her platformda seslendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Hasipoğlu, Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in başkanlığındaki hükümetin çalışmalarını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için UBP’nin tüm örgütleriyle bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğini söyledi.