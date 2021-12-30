UBP Lefkoşa İlçesi Mesarya Seçim Ofisi açıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa İlçesi Mesarya Seçim Ofisi açılışı ve gençlerle buluşma etkinliğine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu’na milletvekili adayları da eşlik etti.

Açılıştan önce partililere hitap eden bir konuşma yapan Genel Başkan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Mesaryalı dostlarım, kardeşlerim hepinizle, böylesi bir heyecan içinde birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün büyüyen ilginize ve desteğinize çok teşekkür ederim” dedi.

“Adanın her yerinde UBP’nin iktidara yürüyen ayak seslerinin duyulduğunu” söyleyen Sucuoğlu, UBP’nin tek başına iktidar gücüne sahip siyasi parti olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “son yapılan güvenilir anketlerde UBP’nin yüzde 40’ın üzerinde bir oya sahip olduğunu” dile getirerek, “Bu heyecan ve motivasyonu sandığa yansıtmayla, tek başına iktidarız ” dedi.

Ekonomik sıkıntıların Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile atlatılmakta olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Halkımız, UBP’deki heyecanı ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte neler yapabileceğini görüyor ve bize desteği çığ gibi büyüyor” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin hak ettiği 5 yıllık istikrarlı hükümete UBP ile kavuşacağı inancını dile getiren Sucuoğlu, “UBP’nin birlik ve bütünlük içinde bunu başaracağını” kaydetti.

Sucuoğlu, “Bu yürüyüşü hep birlikte yapmaya devam ettiğimiz sürece zafer yakındır. Ülke istikrarı UBP ile bulacak” şeklinde konuştu.

Partinin tüm örgütleriyle çalışmalarına hız ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Sucuoğlu, “50 milletvekili ile meclise yürüyoruz” dedi

Konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışı gerçekleştiren Sucuoğlu, gençlerle sohbet ederek, çalışmaları için teşekkür etti.

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30/12/2021 21:31