UBP Lefkoşa İlçesi örgüt kongreleri tamamlandı

Kurultay öncesi UBP Lefkoşa İlçesi'nde köy ve mahalle kongrelerini tamamladı.

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29/09/2021

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UBP Lefkoşa İlçesi örgüt kongreleri tamamlandı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi örgütlerinde kongrelerini tamamlandı. Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gardiyanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi olarak bu akşam KöyMahalle kongrelerini hayırlısı ile Göçmenköy örgüt kongremiz ile tamamladık. Bu zorlu süreçte Tüm üye ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ederim. Bu akşamki kongrede tekrardan üyelerimizin oy birliği ile göreve getirilen Özel Kadıoğlu’na, Kadın kolları başkanımız Mahser Kınacı ve Gençlik Kolları başkanlığına getirilen Ali Tanay’a görevlerinde başarılar dilerim”

29/09/2021 11:26
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TAGS: UBP, Lefkoşa İlçesi örgüt kongreleri
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